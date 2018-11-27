Можно ли вернуть 21-ый автобусный маршрут на прежние улицы? Почему жители юго-западной части Владимира не могут дышать полной грудью? И на каких условиях можно благоустроить собственный двор? Глава города сегодня принимала жалобы от населения. Что отвечала Ольга Деева - слушал Александр Инин.

Людмила Анатольевна не для себя просит. Для жителей сразу двух микрорайонов. Верните 21-ые автобусы на Горького и Мира. Они на этих улицах необходимее, чем на Рокадке. Детишки малые из Энергетика и Юрьевца вынуждены "давиться" в автобусах других маршрутов, чтобы сначала попасть в школы, а потом обратно домой. А 21-ые автобусы на новом участке ходят полупустые даже в час. Жительница лично провела мониторинг.Людмила Дроздова, жительница микрорайона Энергетик: "Я даже умудрилась присесть. Вот у "Точмаша" сели четверо, около "Покома" 6 человек, и самое большое количество у "Мегаторга" - семь человек сели. Автобус вот совершенно для часа пик очень свободный".Люди просят вернуть 21-ый маршрут на прежние улицы, потому что с понедельника по Рокадке ходят и "вторые" автобусы. Одного маршрута для такого потока пассажиров хватит, считают жители Энергетика и Юрьевца. И, возможно, в своей настойчивости они победят.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Ну, сейчас вот как раз рассматривается этот вопрос. Очень, действительно, много жалоб по этому поводу. Вот ещё Ваша дополнительно будет".Владимир Иванович тоже за целый микрорайон переживает - Юго-западный. Раньше считался самым чистым, а теперь - дышать нечем.Владимир Дрягин, житель г. Владимира: Там одни черметы обжигают провода. И одни мебельные фабрики. Как Вы знаете, отгрузка отходов - дорогостоящее удовольствие. Они там их на месте все сжигают. 11 13 Говорил я экологу нашему Сухопарову. - Мы работаем до 18-00. - А кто Вам не даёт рейды сделать в 8-мь часов, до полдевятого. Согласны?Ольга Деева, глава г. Владимира: Cогласна!Владимир Дрягин, житель г. Владимира: Всё!Много вопросов по дворам. Чей-то никак не включат в программу благоустройства, какой-то включили, но потом из программы выкинули.Юлия Храброва, жительница дома № 177 по ул. Добросельская: "Разбитая дорога - буквально всего ничего. 500 квадратных метров. Мы были включены в программу благоустройства дворов. Собирали все документы. Нас туда включили, но через какое-то время выяснилось, что нас оттуда исключили по какой-то причине".По поводу дворов: жители должны быть готовы к софинансированию работ, если хотят парковку, другие элементы благоустройства.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Не знаю, как на следующий год, но софинансирование, которое было заложено в 2018 году, оно немножечко увеличилось по сравнению с 2017-ым годом. В 2019-ом может останется на том же уровне, или какое-то будет увеличение. Мы это всё смотрим и Вам опять предлагаем. Согласны Вы или не согласны участвовать в программе 2019 года".Высокопоставленные чиновники и депутаты будут принимать граждан всю неделю. Приёмы приурочены к 17-летию партии "Единая Россия". И показывают, что власть в принципе умеет слушать. Решатся ли обозначенные проблемы - станет ясно позднее.