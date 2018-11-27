400 экс-сотрудников супермаркетов сидят без денег

400 экс-сотрудников супермаркетов сидят без денегПочти две недели назад 400 владимирцев в одночасье потеряли свою работу. В регионе закрылись магазины «Квартал» и «Амби». Зарплату уволенные так и не получили.Горожане пришли за помощью в Прокуратуру и трудовую инспекцию. Однако для того, чтобы ведомства устроили свои проверки и разобрались в ситуации, нужно время, а люди сидят без денег. Хотя сотрудникам супермаркетов говорили, что зарплаты они получат до 22 ноября.Финансовый директор «Амбитус» Елена Клюшина заверила, что компания начала погашать долги перед экс-сотрудниками. Со всеми работниками руководство пообещало расплатиться до конца этой недели.