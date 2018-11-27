В автобусе ехали 11 детей

В автобусе ехали 11 детейВо Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком. В автобусе ехали 11 детей, сообщают в пресс-службе регионального МЧС. Остальных учеников отправили на другом транспорте.Происшествие случилось ранним утром 27 ноября в населенном пункте Бутылицы. Водитель автобуса «ПАЗ» попытался обогнать движущийся рядом автомобиль Mercedes с полуприцепом, но задел его.В результате аварии школьники получили ушибы различной степени тяжести. Все ребята отпущены на амбулаторное лечение.«По предварительным данным, пострадали 2 ребенка, но это пока уточняется», - рассказали в УМВД.