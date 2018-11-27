Так
весело, как сегодня, в Киеве не было уже давно.
Военное положение, введенное по инициативе президента Украины Петра
Порошенко, обернулось феерическим шоу: министры правительства Незалежной
начали являться на заседания в камуфляже, чем изрядно повеселили
пользователей Сети.
Так
весело, как сегодня, в Киеве не было уже давно.
Военное положение, введенное по инициативе президента Украины Петра
Порошенко, обернулось феерическим шоу: министры правительства Незалежной
начали являться на заседания в камуфляже, чем изрядно повеселили
пользователей Сети.
Главным шоуменом всея Украины на сей раз оказался министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Одиозный чиновник, прославившийся многочисленными нелепыми заявлениями,
напялил на себя военную форму и принялся из теплого киевского кабинета
раздавать указы, связанные с военным положением.
Так, Омелян поручил усилить охрану вокзалов,
аэропортов, а также морских и речных гаваней. Кроме того, он приказал
обеспечить первоочередной пропуск вагонов с военными грузами по железной
дороге. Для солидности он прикрепил на своей странице в Facebook фотографию себя любимого в военной форме.
Экспертное
сообщество и пользователи Сети подобный карнавал не оценили. "Я не
понял, он ведь совещался в Киеве. А там ведь пока нет военного
положения. Или уже есть?" – задался вопросом политолог Владимир
Корнилов.
"Украинские
министры после введения военного положения начали являться на заседания
в камуфляже. Не хватает еще боевой раскраски и автомата через плечо. А
пока в Киеве карнавал, подставленные Порошенко моряки сидят под
стражей", – высказался на своей странице в Twitter пользователь Константин Симонов.
Напомним,
накануне Верховная рада проголосовала за законопроект президента Петра
Порошенко о введении военного положения. Специальный режим вводится на
30 дней – с 28 ноября и до конца декабря в юго-восточных областях
страны.
О военном положении на Украине заговорили после инцидента в Керченском проливе в минувшую субботу. Суда Военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ.