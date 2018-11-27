Так весело, как сегодня, в Киеве не было уже давно. Военное положение, введенное по инициативе президента Украины Петра Порошенко, обернулось феерическим шоу: министры правительства Незалежной начали являться на заседания в камуфляже, чем изрядно повеселили пользователей Сети.

Таквесело, как сегодня, в Киеве не было уже давно.Военное положение, введенное по инициативе президента Украины ПетраПорошенко, обернулось феерическим шоу: министры правительства Незалежнойначали являться на заседания в камуфляже, чем изрядно повеселилипользователей Сети.Главным шоуменом всея Украины на сей раз оказался министр инфраструктуры Владимир Омелян.Одиозный чиновник, прославившийся многочисленными нелепыми заявлениями,напялил на себя военную форму и принялся из теплого киевского кабинетараздавать указы, связанные с военным положением.Так, Омелян поручил усилить охрану вокзалов,аэропортов, а также морских и речных гаваней. Кроме того, он приказалобеспечить первоочередной пропуск вагонов с военными грузами по железнойдороге. Для солидности он прикрепил на своей странице в Facebook фотографию себя любимого в военной форме.Экспертноесообщество и пользователи Сети подобный карнавал не оценили. "Я непонял, он ведь совещался в Киеве. А там ведь пока нет военногоположения. Или уже есть?" – задался вопросом политолог ВладимирКорнилов."Украинскиеминистры после введения военного положения начали являться на заседанияв камуфляже. Не хватает еще боевой раскраски и автомата через плечо. Апока в Киеве карнавал, подставленные Порошенко моряки сидят подстражей", – высказался на своей странице в Twitter пользователь Константин Симонов.Напомним,накануне Верховная рада проголосовала за законопроект президента ПетраПорошенко о введении военного положения. Специальный режим вводится на30 дней – с 28 ноября и до конца декабря в юго-восточных областяхстраны.О военном положении на Украине заговорили после инцидента в Керченском проливе в минувшую субботу. Суда Военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ.