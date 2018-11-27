Специальный мобильный комплекс войск радиационной, химической и биологической защиты России начал анализировать образцы грунта и осколки снарядов, доставленные из сирийского Алеппо.

Специальный мобильный комплекс войск радиационной, химической и биологической защиты России начал анализировать образцы грунта и осколки снарядов, доставленные из сирийского Алеппо. Об этом рассказал агентству РИА Новости начальник РХБЗ в Арабской Республике Валерий Васильев.Напомним, 24 ноября боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) обстреляли город Алеппо 120-миллиметровыми минами, начиненными отравляющими веществами. По предварительным данным, боеприпасы содержали ядовитый хлор. В больницах оказались по разным оценкам от 70 до 100 мирных жителей.