Петр Порошенко ввел военное положение в стране с целью сохранить свою политическую власть. Такую оценку последним событиям на Украине дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Петр Порошенко ввел военное положение в стране с целью сохранить своюполитическую власть. Такую оценку последним событиям на Украине дал спикер ГосдумыВячеслав Володин."Сегодня становится для всех совершенно очевидно, что всяэта провокация, устроенная президентом Украины Петром Порошенко, ставила передсобой целью сохранение личной власти", – сказал Володин. Он призвал обсудитьситуацию на Украине на международном уровне."Такой сосед как Украина не может сегодня не волновать другиегосударства – мы можем ожидать чего угодно", – продолжил спикер и посоветовалЗападу открыть глаза на происходящее на Украине. Володин выразил надежду на то, что нашиколлеги по европейскому сообществу сформируют свое мнение, несмотря на то, чтоони являются заложниками ранее принятых решений.Не думаю, что кому‑то хочется жить на пороховой бочке сзажженным фитилем, когда руководство Украины постоянно пытается эту ситуациюпривести в критическое состояние.Володин также напомнил, что военное положение введено натерритории десяти областей Украины, в которых меньше всего поддерживают нынешнегопрезидента. А значит, Порошенко сможет зачистить своих оппонентов до выборов идальше строить свою избирательную кампанию, понимая, что ему нет альтернативы.Глава Думы высказал слова благодарности российскимпограничникам, которые, по его оценке, действовали слаженно, решительно,мужественно и не допустили проникновениянарушителей в российские территориальные воды. "Пограничники действовали всоответствии международными правилами", – отметил Вячеслав Володин.Напомним, что 25 ноября, три военных корабля ВМС Украинывторглись в территориальные воды России и опасно маневрировали у берегов Крыманесколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеруФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. Они признались, что совершилиподготовленную провокацию. На борту кораблей, помимо моряков, находились двасотрудника Службы безопасности Украины.В тот же день Совет национальной безопасности и обороныУкраины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60суток. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внеслапоправки и уменьшила срок наполовину. Военное положение вводится на территорииобластей, граничащих с Россией. Также верховный главнокомандующий привел войскав состояние повышенной боеготовности и распорядился усилить охранустратегических объектов.