То, что русский является одним из официальных языков в Киргизии, говорит о высоком уровне отношений между Москвой и Бишкеком. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастанбеком Джумабековым.

То,что русский является одним из официальных языков в Киргизии, говорит овысоком уровне отношений между Москвой и Бишкеком. Об этом заявил спикерГосдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастанбеком Джумабековым.Пословам Володина, Бишкек имеет особый подход к русскому языку. "Этоязык, который нас сближает, и необходимо подчеркнуть, что мы многоесмогли сделать именно благодаря тому, что Киргизия приняла это мудроерешение (закрепление официального статуса русского языка в Конституции. -Прим. ред.)", – сказал спикер Госдумы.Законодательв беседе со своим коллегой напомнил, что в прошлом году нижняя палатаприняла закон об установлении прав для граждан Киргизии и другихгосударств, где русский имеет статус официального. Как отметил парламентарий, это позволяет эффективнее реализовать себя многим гражданам Киргизии, быстрее найти работу.Володин высоко оценил текущий уровень отношений парламентов двух стран. Спикер напомнил, что за последние два месяца они с Джумабековым встречаются уже третий раз. Все беседы, подчеркнул председатель нижней палаты, носят содержательный характер."Мыобсуждали вопросы в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, до этоговстречались на Совещании спикеров парламентов стран Евразии, и, конечно,очень активно работу ведут наши профильные комитеты", – отметилВолодин.СпикерГосдумы призвал сохранить высокую динамику межпарламентских связей.Законодательные органы должны обеспечить выполнение достигнутыхдоговоренностей и сделать все, чтобы народы двух стран лучше понималидруг друга, сказал председатель нижней палаты.Помимоэтого, Володин затронул тему развития торгово-экономических связей двухстран. Спикер уточнил, что в прошлом году взаимный товарооборот выросна 30%. Также законодатель призвал развивать совместные образовательные, гуманитарные, культурные проекты.В свою очередь, Дастанбек Джумабековзаверил Вячеслава Володина, что парламент Киргизии всегда готов кдоверительному диалогу с Госдумой по всем вопросам. "Предстоящийгосударственный визит президента Владимира Путина в Киргизию в марте2019 года вселяет твердую уверенность в дальнейшем развитиимногопланового сотрудничества между Киргизией и Россией в духесотрудничества и стратегического партнерства", – сказал законодатель.Председатель Жогорку Кенешапоблагодарил Володина за его личный вклад в укрепление сотрудничествадвух стран. Кроме того, парламентарий поздравил спикера Госдумы спредстоящим 25-летием Федерального собрания России. "Это историяпланомерного развития парламентской демократии и парламентскойдипломатии", – сказал Джумабеков.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.