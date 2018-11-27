В столице Шотландии Эдинбурге из-за проблем с шумом решено запретить так называемые тихие дискотеки, на которых танцуют и поют под музыку, раздающуюся не из колонок, и из беспроводных наушников. Оказалось, что вопли людей в наушниках пугают местных жителей больше, чем громкая музыка.

В столице Шотландии Эдинбурге из-за проблем с шумом решено запретить так называемые тихие дискотеки, на которых танцуют и поют под музыку, раздающуюся не из колонок, и из беспроводных наушников."Тихие дискотеки" в течение последнего года стали модным трендом британских танцполов и музыкальных фестивалей, закрытых вечеринок и даже свадебных церемоний.Считается, что гости на таких мероприятиях танцуют тихо, не раздражая громкой музыкой родителей или соседей.Однако местные власти стали получать от жителей жалобы на шум, издаваемый участниками таких дискотек.Они оказались совсем не бесшумными, заявил британским СМИ член городского совета Эдинбурга от Консервативной партии Джо Моват.Смысл подобных вечеринок в том, чтобы не превышать установленный законодательством максимально допустимый в Шотландии уровень шума в 31 децибел (для сравнения: в России в ночное время разрешенная громкость 60 децибел).Однако, как отметил Моват, во время проведения таких "тихих дискотек" все равно раздаются вопли и крики. "Особенно если на девичник собирается 40 женщин", — посетовал политик.Ведь зачастую бывает, что музыка стихла, а сила эмоциональных криков и пения танцующих в наушниках только возрастает, передает ТАСС.