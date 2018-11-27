Ольга Рапунцель рискует
стать матерью одиночкой. Участница шоу Дом-2 так сильно допекает мужа Дмитрия
Дмитренко, что тот задумался о разводе.
Ольга Рапунцель рискует
стать матерью одиночкой. Участница шоу "Дом-2" так сильно допекает мужа Дмитрия
Дмитренко, что тот задумался о разводе.
С самого утра в доме Рапунцель неспокойно,
уставший от постоянных претензий жены Дмитренко не на шутку разозлился. Мужчина заявил, что устал оплачивать прихоти
Ольги, которая почему-то считает себя звездой телепроекта "Дом-2".
Весь день участники релити-шоу бранились, и уже к вечеру страсти настолько накалились, что Дмитренко и Рапунцель
не могли даже сидеть рядом без скандала. На лобном месте Ольга заявила, что
сомневается в том, что ее благоверный копит на квартиру. Девушка боится, что супруг тратит деньги на себя и не откладывает на будущее.
Дмитрий, в свою очередь,
опасается остаться без квартиры, которую, к слову, еще не купил. Он предложил жене
подписать брачный контракт, чтобы в случае развода, все нажитое делилось
пополам.
"Тогда мы сегодня поедем
к юристу, чтобы ты была полностью уверена. Пропишем, что в будущем квартира
будет наша… Укажем нажитый капитал", – заявил Дмитренко.
Участница телестройки
была ошарашена недоверием мужа. Она заявила, что никогда не тянула с того деньги,
якобы все вещи для ребенка она покупает из собственных средств, а за питание малышки
платит Дмитрий.
Сестра Рапунцель Алена
встала на сторону Ольги. Девушка не понимает, почему Дмитренко так несправедлив
к жене.
"Оля, что только розовые
очки сняла!!!??? Проснулась!!!??? Угроза вылета с проекта и ты задумалась, а
что дальше!!!??? Да ничего!!! Вы ни чего оба не умеете!!! Учиться надо!!!
Развиваться!!! Халявы долго не бывает!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "как он вообще женился на
этой балалайке только позор и все", "она больше его получает на проекте вот
пусть и покупает что хочет", "Не о том мечтала рапа😀😎", "Делят шкуру еще не убитого медведя", "Правильно
Оля говорит. А то этот жмот сейчас притихарит денежки, а потом и след поостыл",
"Не верь Дмитрий этой семье,все расписывай и подписывай Они и так уже из тебя
все соки выжали,стал похож на мумию", – пишут поклонники телестройки в Сети.
Примечательно, что мнения фанатов
разделились. Кто-то с пеной у рта защищает Дмитренко и советует ему бросить
меркантильную Рапунцель, другие, наоборот, встали на сторону участницы шоу ,
говоря о том, что чувства Дмитрия не настоящие.