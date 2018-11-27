Ольга Рапунцель рискует стать матерью одиночкой. Участница шоу Дом-2 так сильно допекает мужа Дмитрия Дмитренко, что тот задумался о разводе.

Ольга Рапунцель рискуетстать матерью одиночкой. Участница шоу "Дом-2" так сильно допекает мужа ДмитрияДмитренко, что тот задумался о разводе.С самого утра в доме Рапунцель неспокойно,уставший от постоянных претензий жены Дмитренко не на шутку разозлился. Мужчина заявил, что устал оплачивать прихотиОльги, которая почему-то считает себя звездой телепроекта "Дом-2".Весь день участники релити-шоу бранились, и уже к вечеру страсти настолько накалились, что Дмитренко и Рапунцельне могли даже сидеть рядом без скандала. На лобном месте Ольга заявила, чтосомневается в том, что ее благоверный копит на квартиру. Девушка боится, что супруг тратит деньги на себя и не откладывает на будущее.Дмитрий, в свою очередь,опасается остаться без квартиры, которую, к слову, еще не купил. Он предложил женеподписать брачный контракт, чтобы в случае развода, все нажитое делилосьпополам."Тогда мы сегодня поедемк юристу, чтобы ты была полностью уверена. Пропишем, что в будущем квартирабудет наша… Укажем нажитый капитал", – заявил Дмитренко.Участница телестройкибыла ошарашена недоверием мужа. Она заявила, что никогда не тянула с того деньги,якобы все вещи для ребенка она покупает из собственных средств, а за питание малышкиплатит Дмитрий.Сестра Рапунцель Аленавстала на сторону Ольги. Девушка не понимает, почему Дмитренко так несправедливк жене."Оля, что только розовыеочки сняла!!!??? Проснулась!!!??? Угроза вылета с проекта и ты задумалась, ачто дальше!!!??? Да ничего!!! Вы ни чего оба не умеете!!! Учиться надо!!!Развиваться!!! Халявы долго не бывает!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "как он вообще женился наэтой балалайке только позор и все", "она больше его получает на проекте вотпусть и покупает что хочет", "Не о том мечтала рапа😀😎", "Делят шкуру еще не убитого медведя", "ПравильноОля говорит. А то этот жмот сейчас притихарит денежки, а потом и след поостыл","Не верь Дмитрий этой семье,все расписывай и подписывай Они и так уже из тебявсе соки выжали,стал похож на мумию", – пишут поклонники телестройки в Сети.Примечательно, что мнения фанатовразделились. Кто-то с пеной у рта защищает Дмитренко и советует ему броситьмеркантильную Рапунцель, другие, наоборот, встали на сторону участницы шоу ,говоря о том, что чувства Дмитрия не настоящие.