27.11.2018

2018-11-27 13:15:45

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (44(9645) от 27 ноября 2018 года).

ВЕРНОСТЬ БОЕВЫМ ТРАДИЦИЯМ

На Аллее Героев Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького традиционно отметили знаменательные даты — 30-летие со дня образования службы по борьбе с организованной преступностью и 20-летие создания Региональной общественной организации «Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью». Читайте на странице 2.



ДЕЛО — В СУД

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве провело семинар-совещание, в котором приняли участие представители Правового управления главка московской полиции, а также Прокуратуры г. Москвы. Читайте на странице 2.



ВО ВСЕ ВРЕМЕНА — ВАЖНЕЙШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ!

Мероприятие, посвящённое празднованию 95-летия службы участковых уполномоченных полиции, состоялось в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве. Торжественная часть открылась награждением наиболее отличившихся представителей службы. Продолжение на странице 2.



НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ

В ГУ МВД России по г. Москве прошла встреча с представителями французской делегации на тему организации безопасности дорожного движения в столицах двух государств. Подробности читайте на странице 3.



СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ #Отражай

В преддверии важного для всех праздника — Дня матери в Государственном Кремлевском дворце состоялась презентация масштабного городского конкурса молодых модельеров «Отражай», инициатором которого выступил Благотворительный фонд «Дети — детям». Читайте на странице 3.



ОХРАНЯЯ СПОКОЙСТВИЕ УЛИЦ

Будни сотрудников патрульно-постовой службы полиции не похожи на истории, происходящие в современных фильмах-боевиках. На страницах газеты «Петровка, 38» довольно часто освещается их непростая работа. На сей раз корреспонденты еженедельника заступили на дежурство с автопатрулём отдела МВД России по району Гольяново. Продолжение на странице 4.



ЧЕТВЕРОНОГИЙ «ВЕЩДОК»

Харли — щенок-девочка породы мопс вот уже вторую неделю обживается на новом месте, в квартире у следователя следственного отдела ОМВД России по району Вешняки старшего лейтенанта юстиции Юлии Зобниной. Но до этого момента, полуторамесячной собачке пришлось многое пережить. Читайте на странице 4.



АНТОН БОГАЧЁВ: «СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ»

Сотрудник полиции — это человек, который стоит на страже безопасности граждан, это защитник, к которому всегда можно обратиться за помощью. Именно инструкторы профессиональной подготовки делают всё возможное, чтобы полицейские на службе знали, как поступать в той или иной ситуации, осознавали правомерность применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Подробности читайте на странице 5.



СЕКРЕТЫ МЕТКОЙ СТРЕЛЬБЫ

Заключительный этап Спартакиады аппарата столичной полиции по стрельбе из пистолета Макарова, в котором приняли участие 116 полицейских из 30 сборных команд, прошёл в стрелковом комплексе Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 6.



ЧТО ДЕЛАТЬ В МЕТРО, ЕСЛИ СОСТАВ ОСТАНОВИЛСЯ И ПОГАС СВЕТ?

Об этом и многом другом узнали общественники УВД на Московском метрополитене. Событием в жизни Общественного совета при УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве под председательством Алексея Карелова стала экскурсия в электродепо «Красная Пресня». Продолжение на странице 6.



СУДЬБЫ КРУТЫЕ ВИРАЖИ

В прошлом году на встрече титулованных атлетов в Федерации современного пятиборья России Александр ЛЕСУН, победитель летних Игр XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) в личном первенстве и неоднократный чемпион мира и Европы, тепло пообщался с коллегой по «спортивному цеху» — лейтенантом милиции в отставке Валерием РЕЗЧИКОВЫМ. Читайте на странице 7.



МЫ ПРОСТО ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ, ИЛИ В БОЙ ИДУТ «СОБРЫ»

Есть люди, судьбы которых, как яркая книга. Какую страницу ни откроешь, перед тобой события эпохи, часто — драматические, и в энергии времени переплетены настоящее, будущее и спасённые жизни людей. О Юрии Анатольевиче Женченко, кавалере боевых орденов «За личное мужество» и «Мужество», подполковнике милиции сразу и не подумаешь, что он человек героической судьбы. Продолжение на странице 8.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС МЕДИКОВ­НАСТАВНИКОВ

В ноябрьские, урожайные на праздники дни, коллектив Поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по городу Москве» чествует своих наставников, несколько десятилетий, создававших позитивный микроклимат в ведомственном медицинском учреждении. Читайте на странице 9.



БРАТВА С ВИРТУАЛЬНОЙ ДОРОГИ

По итогам минувшего и первой половины этого года Москва вошла в семёрку российских городов, в которых совершается наибольшее количество киберпреступлений. Подробности читайте на странице 11.



ФАЛЬШАК СКУПИЛИ ОПЕРАТИВНИКИ

В Гагаринском районном суде Москвы оглашены сразу два обвинительных приговора в отношении группы лиц, занимавшихся распространением фальшивых денежных купюр. Все обвиняемые — жители Дагестана. Читайте на странице 11.



СЫЩИКИ «АНТИКВАРНОГО» ОТДЕЛА

Мой собеседник — подполковник милиции Николай Николаевич Докин, в 1970—80-е годы он работал в «антикварном» отделе МУРа и вместе со своими коллегами стоял у истоков борьбы с преступлениями, связанными с предметами старины и изобразительного искусства. Подробности читайте на странице 12.



МОЙ ПРАДЕД — СЫЩИК КОШКО

Димитрий Борисович де Кошко — наследник старинного русского рода, среди предков которого много известных людей, потомок первой волны эмигрантов из России после революции 1917 года. У истоков этого рода стоял Фёдор Кошка — комендант Москвы во время битвы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Читайте на странице 13.



МАГИСТР НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

С момента своего возникновения первое в мире государство рабочих и крестьян, находясь во враждебном капиталистическом окружении, оказалось на положении осаждённой крепости. Продолжение на странице 14.



САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК МИРА

Краткое досье тяжелоатлета Юрия Власова выглядит так: «Выдающийся тяжелоатлет. Заслуженный мастер спорта СССР. Победитель (1960) и серебряный призёр (1964) Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР. Подробнее на странице 15.



ОПЫТ ПЕРЕНИМАЮТ КОЛЛЕГИ

Делегация Народной полицейской академии Социалистической Республики Вьетнам посетила 2-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 16.



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