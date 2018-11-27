Российский
певец Сергей Жуков стал более трепетно следить за своим здоровьем. Этим летом артисту
пришлось перенести три операции из-за грыжи.
Российский
певец Сергей Жуков стал более трепетно следить за своим здоровьем. Этим летом артисту
пришлось перенести три операции из-за грыжи.
Жуков сообщил,
что сейчас он чувствует себя хорошо и поблагодарил всех поклонников за
поддержку. "Сначала я бы хотел сказать, что ощущал поддержку каждого и
благодарю вас всех за это. Для артиста это очень важно. Сейчас со мной уже все
хорошо, не переживайте!", – сказал он. Певец с иронией добавил, что, к сожалению, "крутить сальто, как Олег Газманов" он уже не сможет.
Солист
поп-группы "Руки вверх" признался, что ему тяжело жить без музыки и энергии концертов, поэтому он ищет любую возможность уехать в
тур. Сейчас его коллектив вновь переживает волну популярности, сам Сергей связывает
это с огромной работой, которую он проделал с остальными участниками.
"К этому можно прибавить
безумную ностальгию фанатов, которые выросли на наших песнях", – заключил он.
Жуков пообещал, что скоро его фанаты услышат новую песню, которую он исполнит в
"неожиданном дуэте", передает издание "Собеседник".
Сергей отметил, что важную роль в его восстановлении играет семья. Все свободные
дни они проводят вместе, а в январе улетят в теплую страну на отдых. Напомним, что артист женился на бывшей солистке группы "ВИА Сливки" Регине Бурд
в 2007 году. Пара воспитывает троих детей.
Певец будет не против, если его наследники захотят попасть в шоу-бизнес. "Если дети потянутся в
шоубизнес – я не буду против. Но если только они сами этого захотят. Я лично
подталкивать их к этому не собираюсь", – заявил музыкант. Жуков уточнил, что сейчас его дети увлекаются спортом и гимнастикой.
Несколько
лет назад исполнитель с супругой открыл семейную кондитерскую "Любовь и Сладости". Сергей
постоянно находится на гастролях, и поэтому кафе руководит Регина. "В каждой
проблеме персонала она разбирается сама – умеет разговаривать с людьми, сопереживать,
знает их проблемы. На производстве, в кондитерской она вовлечена не только в
бизнес-процессы, а еще и готовит сладкие столы, выезжает на мероприятия, может
сама убрать со столика", – поделился он. Главными дегустаторами блюд являются,
конечно, их дети.