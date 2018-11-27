Российский певец Сергей Жуков стал более трепетно следить за своим здоровьем. Этим летом артисту пришлось перенести три операции из-за грыжи.

Российскийпевец Сергей Жуков стал более трепетно следить за своим здоровьем. Этим летом артиступришлось перенести три операции из-за грыжи.Жуков сообщил,что сейчас он чувствует себя хорошо и поблагодарил всех поклонников заподдержку. "Сначала я бы хотел сказать, что ощущал поддержку каждого иблагодарю вас всех за это. Для артиста это очень важно. Сейчас со мной уже всехорошо, не переживайте!", – сказал он. Певец с иронией добавил, что, к сожалению, "крутить сальто, как Олег Газманов" он уже не сможет.Солистпоп-группы "Руки вверх" признался, что ему тяжело жить без музыки и энергии концертов, поэтому он ищет любую возможность уехать втур. Сейчас его коллектив вновь переживает волну популярности, сам Сергей связываетэто с огромной работой, которую он проделал с остальными участниками."К этому можно прибавитьбезумную ностальгию фанатов, которые выросли на наших песнях", – заключил он.Жуков пообещал, что скоро его фанаты услышат новую песню, которую он исполнит в"неожиданном дуэте", передает издание "Собеседник".Сергей отметил, что важную роль в его восстановлении играет семья. Все свободныедни они проводят вместе, а в январе улетят в теплую страну на отдых. Напомним, что артист женился на бывшей солистке группы "ВИА Сливки" Регине Бурдв 2007 году. Пара воспитывает троих детей.Певец будет не против, если его наследники захотят попасть в шоу-бизнес. "Если дети потянутся вшоубизнес – я не буду против. Но если только они сами этого захотят. Я личноподталкивать их к этому не собираюсь", – заявил музыкант. Жуков уточнил, что сейчас его дети увлекаются спортом и гимнастикой.Нескольколет назад исполнитель с супругой открыл семейную кондитерскую "Любовь и Сладости". Сергейпостоянно находится на гастролях, и поэтому кафе руководит Регина. "В каждойпроблеме персонала она разбирается сама – умеет разговаривать с людьми, сопереживать,знает их проблемы. На производстве, в кондитерской она вовлечена не только вбизнес-процессы, а еще и готовит сладкие столы, выезжает на мероприятия, можетсама убрать со столика", – поделился он. Главными дегустаторами блюд являются,конечно, их дети.