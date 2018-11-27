Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова недоволен. На сей раз лидера братской республики не устроил действующий порядок распределения сумм ввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко снова недоволен. На сей раз лидерабратской республики не устроил действующий порядок распределения суммввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза(ЕАЭС).Навстрече с руководителями стран-членов ЕАЭС Лукашенко отказался продлеватьдействующие нормативы, в соответствии с которыми Россию получаютабсолютное большинство от таможенных пошлин Евразийского союза – более85%. Казахстану достается чуть больше 7%, Киргизии – 1,9%, Армении -1,22%.ДоляБелоруссии не самая маленькая – 4,56%, но текущее положение делстроптивого батьку не устраивает. Нынешние нормативы будут действоватьдо конца декабря следующего года, но выразить свое недовольство Лукашенко решил уже сейчас.ПрезидентБелоруссии раскритиковал предложение продлить сроки действующихнормативов. Глава государства пояснил, что они ставят Минск в неравныеусловия по отношению к другим членам Евразийского союза. А раз так,заявил батька, то нужно найти решение, которое бы устроило белорусов."Наверное,меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", – сказалЛукашенко. В чем конкретно состоит политизированность вопроса отаможенных тарифах лидер братской республики уточнять не стал.Впрочем,подобная недосказанность уже давно стала отличительной чертойбелорусского лидера, равно как и его способность усидеть сразу на двухстульях. Российское руководство Лукашенко убаюкивает словами о крепкойдружбе и братстве, а сам в это время не отказывает себя во встречах с представителями Запада.Большой резонанс вызвал визит в Минск американского дипломата Аарона Уэсса Митчелла в конце октября. На встрече с представителем Госдепа США лидер братской республики в выражениях не стеснялся.Лукашенкозаявил, что возлагает особые надежды на развитие отношений двух стран.Особо обращают на себя внимание слова Лукашенко о том, что Минск станет"самым надежным и честным партнером Вашингтона". А далее главагосударства изрек совсем недвусмысленное: "Если мы договоримся и вБелоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".