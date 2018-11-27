Вооруженные силы Японии могут закупить дополнительную партию американских многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Речь идет о 100 машинах общей стоимостью 8,8 миллиардов долларов, то есть примерно по 88 миллионов долларов за самолет.

Вооруженные силы Японии могут закупить дополнительную партию американских многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Речь идет о 100 машинах общей стоимостью 8,8 миллиардов долларов, то есть примерно по 88 миллионов долларов за самолет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на японские СМИ.Изначально островное государство планировало приобрести 42 новых F-35. Однако сейчас количество дополнительных истребителей выросло до 142 единиц.Япония покупает F-35 модификации A, то есть обычную версию. На борт этот самолет может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость полета достигает 2 тысяч километров в час. На одних только внутренних баках F-35 способен пролететь 2 тысячи километров. За один F-35 компания-производитель просит около 94 миллионов долларов.