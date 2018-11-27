В столичном концертном зале Мир прошла торжественная церемония вручения общественной премии Яхтсмен года-2018. Главными лауреатами ее стали москвичка Яна Резникова и Сергей Комиссаров, представляющий Санкт-Петербург.

В столичном концертном зале "Мир" прошла торжественная церемония вручения общественной премии "Яхтсмен года"-2018. Главными лауреатами ее стали москвичка Яна Резникова и Сергей Комиссаров, представляющий Санкт-Петербург.В начале церемонии президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин и глава Парусного союза Санкт-Петербурга Сергей Алексеев подвели итоги сезона."Сразу несколько больших инфраструктурных проектов реализуется сейчас в нашей стране: строится яхт-клуб в Питере, уже построен екатеринбургский "Коматек", ведутся работы по созданию базы в Воронеже", — отметил Владимир Силкин."Сегодня мы завершаем празднование 300-летия создания первого яхт-клуба в мире, — сказал Сергей Алексеев. — Я говорю о петровском "Невском флоте". Весь год мы отмечали это знаменательное событие и с удовольствием дарим сегодня всем победителям премии замечательную историческую книгу, изданную как раз к юбилейной дате".Как и в 2017 году, обладатели премии в главных номинациях "Яхтсмен года" и "Яхтсменка года" определялись путем общественного голосования на сайте Всероссийской федерации парусного спорта.Яхтсменкой года признана Яна Резникова, завоевавшая бронзу летних Юношеских Олимпийских игр в классе RS:X и первенства Европы. Кубок спортсменке вручили заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова и директор по контрактации компании "ГеоГрид" Виталий Полохин.Титул "Яхтсмен года"-2018 получил Сергей Комиссаров, многолетний лидер олимпийского класса яхт "Лазер-стандарт". Победителя поздравили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров и главный тренер олимпийской сборной России Наталья Иванова.