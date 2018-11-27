На Камчатке местным СМИ стало известно, что после скандального высказывания чиновницы, предложившей чпокнуть дротиком как животное пенсионера-инвалида, была уволена вовсе не она. Уволили секретаршу, которая сняла это видео, и оно попало в Сеть, а чиновница продолжает работать в краевом минфине.

На Камчатке местным СМИ стало известно, что после скандального высказывания чиновницы, предложившей "чпокнуть дротиком", как "животное", пенсионера-инвалида, который пришел с ружьем к зданию краевого правительства, была уволена вовсе не она.Накануне со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Камчатского края сообщалось, что видео комментирует одна из сотрудниц администрации, которая в настоящее время "таковой не является".Однако информагентству "Камчатка-информ" стало известно, что чиновница, которой принадлежат эти слова, продолжает работать в краевом минфине, а уволена была секретарша, которая записала это видео и отправила своему знакомому, после чего оно попало в соцсети и вызвало бурный общественный резонанс.Инцидент с 67-летним инвалидом, который пришел с ружьем к зданию правительства Камчатского края, произошел 19 ноября. Пенсионера удалось задержать – выстрелов он никаких не делал.По информации местных СМИ, мужчина хотел поговорить с кем-то из представителей власти, потому что ему якобы угрожали.Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере.