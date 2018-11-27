Создание попечительского совета крайне важно для сохранения этого уникального памятника

Создание попечительского совета крайне важно для сохранения этого уникального памятникаЗа порядком на кладбищах Владимира следит МКУ «Благоустройство». Но Князь-Владимирскому мемориалу нужен особый подход, считают специалисты.Именно поэтому на заседании Общественной палаты вновь поднялся вопрос о создании попечительского совета кладбища.«За мемориалом должна следить не только мэрия, но и общественники, горожане, ведь это наша общая память о тех людях, которые когда-то строили город, создавали его славную историю», - передают слова председатель владимирской Общественной палаты Федор Лавров .Например, на территорию кладбища невозможно привезти крупногабаритную спецтехнику, потому опиловку деревьев производят вручную. Многие захоронения в некрополе давно заброшены и ждут реставрации, однако подобные работы не входят в перечень мероприятий по благоустройству. Создание попечительского совета Князь-Владимирского мемориала крайне важно для сохранения этого уникального памятника истории и культуры.