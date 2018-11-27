Представитель российского МИД Мария Захарова выразила свои сожаления в связи с тем, что Совет Безопасности ООН отклонил заявку Москвы по повестке дня в связи с инцидентом в Черном море.

Представитель российского МИД Мария Захарова выразила свои сожаления в связи с тем, что Совет Безопасности ООН отклонил заявку Москвы по повестке дня в связи с инцидентом в Черном море.В эфире телеканала "Россия 1" во время передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Мария Захарова рассказала, что как только ситуация "стала набирать опасные обороты", Россия направила в Совбез заявку об экстренном заседании. Однако, по словам Захаровой, члены СБ "не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку". Вместо этого были рассмотрены материалы, поданные Украиной, хотя она не является членом Совбеза и не имеет права созывать его заседания.Россия предложила провести заседание Совбеза по теме "Нарушение российских границ", передает ТАСС. Большинство членов СБ это предложение отклонили. Заседание было проведено по другой теме – воссоединение Крыма с Россией. Основанием для него стал документ, предоставленный украинской стороной и не имеющий отношения к инциденту в Черном море."Мы прекрасно понимаем, как формируется это так называемое солидарное большинство", — отметила Захарова, комментируя заседание.25 ноября три украинских судна в Черном море вошли в территориальные воды России. Они были задержаны и отбуксированы в Керчь, возбуждено уголовное дело о нарушении российской границы. На Украине введено военное положение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией. То же самое подтверждают показания задержанных украинских моряков.