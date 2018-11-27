Во вторник, 27 ноября, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0. По информации национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находится в префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 50 километров.

Во вторник, 27 ноября, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0. По информации национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находится в префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 50 километров.О пострадавших или разрушениях не поступало никакой информации. Объявлялась угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято, передает ТАСС. Сильные подземные толчки ощущались в центральной и северо-восточной частях страны, в том числе в столичном регионе, префектурах Ибараки и Тиба.На объектах атомной энергетики землетрясение не вызвало никаких проблем. Но, по данным телеканала NHK, после автоматической остановки подачи электроэнергии было остановлено движение по двум трассам скоростных железных дорог.