Пять человек погибли в результате столкновения Mitsubishi Grandis и Toyota Land Cruiser в Подмосковье. Авария произошла еще в середине октября. Однако то, что за рулем внедорожника находилась супруга начальника полиции Подольска Анастасия Баландина, выяснилось только сейчас. Камеры регистратора запечатлели Mitsubishi за несколько секунд до страшного ДТП.

Пять человек погибли в результате столкновения Mitsubishi Grandis и Toyota Land Cruiser в Подмосковье. Авария произошла еще в середине октября, однако то, что за рулем внедорожника находилась супруга начальника полиции Подольска Анастасия Баландина, выяснилось только сейчас. Камеры регистратора запечатлели Mitsubishi за несколько секунд до страшного ДТП и сразу после него.Трагедия произошла около полудня 17 октября на 44-м километре Старосимферопольского шоссе. У Mitsubishi Grandis лопнуло колесо, но водитель не съехал на обочину, а остановился у разделительного отбойника."Я вышел, хотел знак поставить, смотрю, он быстро едет. Я руку поднял. И в этот момент он на большой скорости врезался в мой микроавтобус", — рассказал он телекомпании "Кварц" сразу после ДТП.На кадрах видно, что вышедший из салона мужчина беседует по телефону, а не ищет знак. Спустя пару минут в минивен на скорости врезался Land Cruiser, за рулем которого и находилась 34-летняя супруга начальника полиции Подольска Артура Озерова.Четверо из шести находившихся в Mitsubishi пассажиров погибли мгновенно, еще один скончался в больнице. Тела погибших и пострадавших спасателям пришлось в буквальном смысле вырезать из машины. В травматологическое отделение попала и владелица внедорожника — ее госпитализировали с переломом плеча.В настоящее время Баландина, как сообщает Mash, находится под подпиской о невыезде, ей не предъявили никаких обвинений и не задержали.