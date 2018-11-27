Дополнительные причины для штрафов
1. Вы слишком быстро остановились по требованию инспектора. Тормозной путь - 15 сантиметров.
2. Вы остановились по требованию инспектора ГИБДД, стоящего к неположенном месте.
3. У вас неисправен антирадар.
4. Машина не оборудована стрекозятником.
5. Почему у вас очки тонированные?
6. В аптечке нет антиполицая. Значит, съеден!
7. Огнетушитель в салоне лежит не по фен-шую.
8. При подъезде вашей машины на расстояние 100 метров трубка позеленела. И радар запотел.
9. Собака в салоне несовершеннолетняя, а едет без специального детского сиденья.
10. Вы почему-то не отражаетесь в зеркале заднего вида. В аптечке нет чеснока. Да и поймать вас удалось только на серебряный радар.
11. Почему не помыли машину? Вы
еще анекдот!