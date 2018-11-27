27.11.2018

2018-11-27 16:05:52

Житель Екатеринбурга снял скальп с собаки на глазах у ребенка

Под Асбестом произошло вопиющее происшествие. Местный житель на глазах маленького мальчика снял с собаки скальп.



Видео с фиксацией преступление просочилось в Сеть, однако "Дни.ру" не публикует его по этическим соображениям. Cообщается, что зверство происходило возле жилых домов. Местные жители наблюдали за происходящим, но не вызвали полицию, передает . Известно, что совершивший жуткий поступок мужчина налегает на алкоголь. Пользователи Сети не теряют надежды, что изверг будет наказан по всей строгости закона – его личность уже установлена.