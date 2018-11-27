Очевидцы появления в небе над Новосибирском яркого болида, делятся в Сети впечатлениями и видеозаписями произошедшего. Специалисты Большого новосибирского планетария предварительно классифицировали небесное тело как метеор.

Утром во вторник, 27 ноября, житель Новосибирска и прилегающих районов стали свидетелями появления метеора. Очевидцы произошедшего публикуют в Сети записи с регистраторов, запечатлевших появление небесного тела.На кадрах виден болид, пронесшийся по небу и сопровождавшая его яркая вспышка.Как сообщили СМИ, специалисты Большого новосибирского планетария предварительно классифицировали объект как метеор.