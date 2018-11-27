К 100-летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына Дом русского зарубежья и Радио Культура совместно с социальной сетью Одноклассники подготовили онлайн-проект #Солженицыну100, в котором звезды театра и кино читают отрывки из произведений, а пользователи могут пройти тест на знание лексики Солженицына.

К 100-летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына Дом русского зарубежья и "Радио "Культура" совместно с социальной сетью Одноклассники подготовили онлайн-проект "#Солженицыну100", в котором звезды театра и кино читают отрывки из произведений, а пользователи могут пройти тест на знание лексики Солженицына.Проект состоит из двух частей. Первая — видеозаписи известных актеров, ведущих и спортсменов, читающих выдержки из произведений Александра Солженицына. Вторая часть проекта "#Солженицыну100"— тест, показывающий, насколько хорошо наши современники понимают слова, которые писатель собрал в Русском словаре языкового расширения. Для того, чтобы успешно пройти тест, придется приложить усилия: ведь многие слова, которые включил в словарь Александр Солженицын, сегодня почти не употребляются и даже зачастую утратили связи с современным языком. Сложно понять, например, каким должно быть "бадьистое ведро", какое слово можно использовать для описания неуклюжего мужчины и как еще русский язык предлагает называть "разгильдяя", "чашку" или "яичницу-глазунью".По итогам теста каждый пользователь получает бейджи на аватар: значок "Худовато" достанется тем, кто не очень хорошо разбирается в словарном богатстве русского языка, "Годяще" — для тех, кто знает ответы почти на все вопросы, но допустил пару ошибок, а вот бейдж победителя "Добре" подтверждает, что участник легко ориентируется в тонкостях русского языка, который призывал оберегать Александр Солженицын. Результатами, полученными после прохождения теста, можно делиться на своей страничке в социальной сети.