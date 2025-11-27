При обыске по месту их жительства обнаружили ещё 9 свертков с наркотиками.

Во Владимире 23-летние супруги оказались за решеткой по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Как , женщина, будучи наркопотребителем, с 2024 года начала заниматься продажей запрещенных веществ через интернет, к чему затем присоединился и её муж.16 ноября 2025 года они забрали крупную партию наркотиков весом не менее 15 граммов. Супруги расфасовали их и успели спрятать часть свертков в тайники на улице Центральной, где и были задержаны полицией. При обыске по месту их жительства обнаружили ещё 9 свертков с наркотиками.Сейчас им предъявлено обвинение, и по решению суда они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, следователи собирают доказательства.