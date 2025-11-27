В рамках прямой линии с губернатором жительница Кольчугино пожаловалась на отсутствие онколога в Кольчугинской ЦРБ, длительные закупки онкологических препаратов и неудобства для

В рамках прямой линии с губернатором жительница Кольчугино пожаловалась на отсутствие онколога в Кольчугинской ЦРБ, длительные закупки онкологических препаратов и неудобства для онкопациентов, которые теперь вынуждены ездить на терапию во Владимир, а не в Киржач. В городе нет онколога, лишь раз в неделю приезжает врач из Владимира, и к нему не попасть. Больных перекинули лечить