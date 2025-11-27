Житель области направил в Минздрав жалобу, касающуюся получения медицинской помощи.

Прокуратура города Владимира привлекла к административной ответственности сотрудника регионального министерства здравоохранения. Причина — несоблюдение закона при работе с обращением гражданина.Житель области направил в Минздрав жалобу, касающуюся получения медицинской помощи. По закону ведомство обязано рассмотреть обращение в течение месяца и принять меры для устранения нарушений.Однако жалоба осталась без должного внимания в установленный срок; необходимые меры для решения проблемы не предприняли; медицинская помощь заявителю так и не была оказана, в прокуратуре.После проверки прокуратуры виновного сотрудника Минздрава привлекли к ответственности.