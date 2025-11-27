3-этажное здание детской поликлиники на 250 посещений в смену начали строить в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а продолжается возведение объекта благодаря нацпроекту «Продолжительная

3-этажное здание детской поликлиники на 250 посещений в смену начали строить в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а продолжается возведение объекта благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Поликлиника будет обслуживать более 9 тысяч детей из города Кольчугино и Кольчугинского района. Контракт на разработку ПСД и строительство поликлиники заключили в ноябре 2022 года между ГБУ «Облстройзаказчик» и ЗАО