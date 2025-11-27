В новом выпуске программы приготовим известное блюдо французской кухни кордон блю, но, конечно, на русский манер. Среди главных ингредиентов, помимо куриного филе и сыра, будет ветчина

В новом выпуске программы приготовим известное блюдо французской кухни кордон блю, но, конечно, на русский манер. Среди главных ингредиентов, помимо куриного филе и сыра, будет ветчина “Филейская” от бренда “Вязанка”. Блюдо получится особенно нежным и сочным благодаря нескольким секретам шеф-повара. Реклама ЗАО «Мясная галерея». ИНН 3328426765.Erid: 2VtzqvMyQVf