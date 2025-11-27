Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Гусь-Хрустальной центральной районной больницы. 29-летняя роженица скончалась в родовом

Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Гусь-Хрустальной центральной районной больницы. 29-летняя роженица скончалась в родовом отделении учреждения 22 июля этого года. После этой трагедии специалисты территориального Росздравнадзора провели в медорганизации внеплановую проверку. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что при оказании медицинской помощи роженице были нарушены требования положения о лицензировании медицинской деятельности