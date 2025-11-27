Бог инспектирует Ад на предмет исполнения наказаний грешникам.
Дьявол:
- А тут у нас дом бичевания.
Заходят в первую комнату. Стоят мужики с обнаженными задницами, изредка свистит кнут. Редкие вскрики.
- Здесь у нас наказывают прелюбодеев. Сколько раз за день изменил - столько ударов.
Заходят во вторую комнату. Задницы краснее, крики чаще.
- Здесь у нас наказывают карманников: сколько раз запустил руку за день в чужой карман - столько ударов.
Заходят в третью комнату. Ужасающий непрекращающийся вопль. Красные
задницы распухли до невообразимых размеров. Щелчки кнута слились в один непрерывный гул. У Бога от удивления аж челюсть отвисла:
- А это кого так?
- Спамеров.
