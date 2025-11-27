К депутату Госдумы РФ Игорю Игошину обратилась председатель Совета народных депутатов Коврова Елена Фомина с просьбой помочь в решении вопроса, важного для слабовидящих горожан.

К депутату Госдумы РФ Игорю Игошину обратилась председатель Совета народных депутатов Коврова Елена Фомина с просьбой помочь в решении вопроса, важного для слабовидящих горожан. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.Люди с плохим зрением пользуются специально обученными собаками-поводырями, однако содержание четвероногих друзей требует существенных расходов. К примеру, животных необходимо кормить и лечить. Однако, по признанию наших земляков, выделяемых государством на данные цели средств (даже с учётом ежегодной индексации) не хватало.Депутат Госдумы Игорь Игошин поднял данную тему в разных инстанциях и получил обнадёживающий ответ из Министерства труда и социальной защиты РФ. Сообщается, что ведомство подготовило проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», который предусматривает возможность приобретения инвалидами по зрению, имеющими собак-проводников, корма с использованием электронного сертификата. Предельный размер оплаты корма, покупаемого с использованием электронного сертификата, должен составлять 60838,2 руб. и подлежать индексации один раз в год. Подобные изменения позволят увеличить общий объём денежного содержания на собак-проводников.«Кстати, людей, которые пользуются обученными собаками, в нашем регионе немного — 4 человека. В целом в стране — 600 человек. Но для нас, депутатов, это неважно, мы должны помочь каждому, кто к нам обращается», — подчеркнул Игорь Игошин.