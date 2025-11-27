Как Владимирский край стал частью федерального проекта «Страна трудовой доблести: новые горизонты»? Какие события проводятся и планируются в ближайшее время? Как общественные инициативы

Как Владимирский край стал частью федерального проекта «Страна трудовой доблести: новые горизонты»? Какие события проводятся и планируются в ближайшее время? Как общественные инициативы поддерживаются государством и помогают сохранять историческую память? В студии «Шестого канала» об этом рассказал региональный координатор проекта, общественник, Дмитрий Жученко.