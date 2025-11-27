Ключевую роль в поимке вора сыграл эксперт-криминалист.

В ноябре полиция Вязниковского района Владимирской области получила несколько заявлений о кражах дорогого алкоголя из магазинов в Вязниках и Никологорах. Ключевую роль в поимке вора сыграл эксперт-криминалист. Он заметил на записи видеонаблюдения, как злоумышленник, после того как спрятал несколько бутылок коньяка под одежду, взял и тут же вернул на полку еще одну бутылку. Об этом рассказалиОставленный на этой бутылке отпечаток пальца оказался пригодным для экспертизы. Это позволило установить личность подозреваемого – им оказался 60-летний житель Подмосковья. Мужчина был задержан и признался в совершении трех краж дорогого алкоголя за один день, причинив ущерб на сумму более 17 тысяч рублей.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.