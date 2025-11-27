В преддверии самого волшебного месяца в году Дома культуры столицы 33 региона приготовили новую концертную программу. В ДК Молодежи 28 ноября пройдет концерт «К юбилею Эдуарда Хиля.

В преддверии самого волшебного месяца в году Дома культуры столицы 33 региона приготовили новую концертную программу. В ДК Молодежи 28 ноября пройдет концерт «К юбилею Эдуарда Хиля. Музыкальная гостиная Виктора Чаусова». Со сцены для жителей 33 региона прозвучат любимых хиты, на которых выросли целые поколения. 29 ноября поздравить свои любимых мама можно в парке «Дружба»