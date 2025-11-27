Косолапый страдал от хронического насморка.

Медвежонку из Александровского района Владимирской области поправили здоровье. Косолапый, который сейчас живет в волгоградском зооцентре «Дино», успешно перенес операцию в Санкт-Петербурге. Об этомМалыш долго страдал от хронического насморка, не помогали даже антибиотики. Из-за этого ему было трудно дышать. Врачи провели эндоскопию, полностью прочистили пазухи, и теперь медвежонок чувствует себя гораздо лучше.Этого дружелюбного медвежонка, который совсем не боялся людей и не проявлял агрессии, поймали в Александровском районе в июле. Эксперты считают, что он, скорее всего, вырос вне дикой природы. Для него построили просторный вольер на 10 соток в Волгограде, потратив на это 270 тысяч рублей».