С декабря 2023 по июль 2024 года женщина похитила из кассы почти 500 тысяч рублей, подделывая при этом финансовые отчеты.

Во Владимирской области завершилось судебное разбирательство по делу бывшей начальницы почтового отделения в Судогде. Об этом рассказали в пресс-службе судовСледствие установило, что с декабря 2023 по июль 2024 года женщина похитила из кассы почти 500 тысяч рублей, подделывая при этом финансовые отчеты.Суд учёл смягчающие обстоятельства и частичное возмещение ущерба. В итоге экс-руководительница получила 3 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также с неё взыскана оставшаяся сумма ущерба в размере 484,6 тысячи рублей в пользу почты. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.