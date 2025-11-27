О масштабах и новых способах незаконного майнинга, а также о высокотехнологичных методах борьбы с хищениями электроэнергии рассказывает Борис Эбзеев, генеральный директор компании «Россети Центр».

В интервью обсуждаются ключевые вызовы, с которыми сталкиваются энергетики, включая использование больших данных, искусственного интеллекта и специального оборудования для выявления аномалий в потреблении. Эксперт также пояснил, какие правовые и профилактические меры помогают противодействовать этой теневой деятельности.CNews: Борис Борисович, сегодня активно обсуждается тема незаконного майнинга и несанкционированного потребления электроэнергии. Насколько эта проблема актуальна для электросетевого комплекса в регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»?Борис Эбзеев: Это один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются энергетики в последние годы, но относительно регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» мы говорим именно о теневом сегменте. Проблема связана с тем, что инфраструктура майнинга требует значительной электрической мощности и объемов потребления электроэнергии, стоимость которой существенно влияет на рентабельность такого бизнеса. Именно поэтому незаконопослушные предприниматели идут на такие правонарушения, как самовольное увеличение мощности, бездоговорное подключение к энергообъектам, вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. Всё это приводит не только к финансовым потерям электросетевых организаций, но и отражается на законопослушных потребителях: у них снижается качество и надежность электроснабжения.Иногда речь идет о таких перегрузках электросетевого оборудования, которые приводят к скачкам и снижению напряжения, аварийным отключениям и выходу из строя оборудования трансформаторных подстанций. Это не просто нарушение закона, это угроза безопасности и надежности электроснабжения целых населенных пунктов.По нашим оценкам, объем выявленного «теневого» потребления, связанного с майнингом, в регионах присутствия наших филиалов достигает нескольких сотен миллионов кВт*ч в год. Это сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии крупного муниципального образования.С 2023 по 2025 год группы инспекционного контроля блока безопасности в филиалах компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» составили 60 актов о неучтённом потреблении электроэнергии майнинговыми фермами. То есть в 20 регионах России с условной периодичностью два раза в месяц выявляют факты незаконной добычи криптовалюты.Наибольшие сложности выявления незаконных подключений возникают в частном секторе и на промышленных площадках, где доступ к электроустановкам и узлам учета электроэнергии ограничен, а нагрузка распределена неравномерно. Нередкими стали и факты так называемого «кочующего» майнинга, когда мобильная майнинг-ферма в форм-факторе автомобильного прицепа или морского контейнера с определенной периодичностью меняет места незаконного подключения. Поэтому важно не просто фиксировать выявленные нарушения, а видеть общую картину — проверять любые отклонения в балансах электроэнергии и мощности, где, как и почему они возникают.CNews: Какие технологии помогают специалистам компании выявлять такие случаи?Борис Эбзеев: Способов хищения электроэнергии и вмешательства в работу системы учета, к сожалению, много и с каждым днем их становится все больше. Это не только банальный «наброс» на линию электропередачи (ЛЭП). Фиксируются случаи вмешательства в работу систем учета электроэнергии как на физическом, так и на программном уровне, в том числе с подделкой защитных пломб. Участились случаи применения высокочастотных излучателей для вывода из строя интеллектуальных приборов учета. Для таких случаев мы используем совершенно новые типы защитных пломб-устройств, позволяющих однозначно зафиксировать такой способ воздействия.Для выявления вмешательств мы используем целый арсенал аналитических методов: от ежедневного мониторинга состояния и работоспособности приборов учета до применения технологий больших данных и машинного обучения для максимально детального и анализа данных о поведении каждого потребителя с исключением человеческого фактора. Это позволяет не только вовремя выявить факт хищения или использования электроэнергии, приобретаемой на коммунально-бытовые нужды в предпринимательских целях, но и прогнозировать возможные отклонения в режиме реального времени.В последнее время участились случаи незаконного подключения майнинг-устройств к сети 6–10 кВ, которые наносят наиболее существенный ущерб как компании, так и потребителям. Такие незаконные подключения сопряжены с высочайшим риском для жизни как самих нарушителей, так и лиц, находящихся в зоне действия таких устройств. Для выявления таких случаев мы активно применяем инструментальные методы контроля. Например, высоковольтные токовые замеры на воздушных линиях электропередачи 6–10 кВ, которые позволяют оперативно обнаружить недоучет или незаконное подключение прямо на ЛЭП. Это мобильный и точный инструмент, особенно эффективный при обследовании распределительных сетей.В этом году с учетом накопленного опыта наша компания совместно с партнером-производителем разработала новую модель высоковольтных токоизмерительных клещей, которая отвечает всем актуальным потребностям сетевой организации в данном направлении. У нового оборудования самые высокие показатели точности измерений (что очень важно в условиях замеров в сети 6–10 кВ), удобные эксплуатационные свойства, а также bluetooth интерфейс для работы с мобильными устройствами. Наша разработка была признана лучшей на всероссийских соревнованиях профессионального мастерства блока реализации услуг группы «Россети» в сентябре 2025 года.CNews: То есть цифровизация уже стала ключевым инструментом борьбы с хищениями энергии?Борис Эбзеев: Да, это так. Мы используем технологии анализа больших данных и элементы искусственного интеллекта. Наша собственная ИИ-разработка программный комплекс «Радар» позволяет анализировать потоки данных со всех типов приборов учета электроэнергии. Его алгоритмы позволяют выявлять аномалии в потреблении, локализовывать вмешательства в работу счетчиков, анализировать статистику событий, в том числе связанных с внешним воздействием.Безусловно, мы пытаемся нащупать и опробовать совершенно новые подходы борьбы с незаконным майнингом. В условиях технологических ограничений существующих каналов связи интеллектуальных приборов учета мы видим перспективным направлением реализацию ИИ-технологии анализа данных непосредственно в самом приборе учета или переносном устройстве. Это позволит кратно повысить возможности и точность анализа данных за счет обработки показателей потребления и сильно разгрузить существующие каналы связи, что для нас становится все более и более актуальным вопросом, особенно в условиях вводимых ограничений связи и действия систем радиоэлектронной борьбы.CNews: А что происходит после выявления факта хищения? Как компания реагирует на случаи незаконного майнинга и вмешательства в работу прибора учета?Борис Эбзеев: Мы действуем строго в рамках закона, который предусматривает, в том числе и уголовную ответственность за хищение электроэнергии. При возникновении подозрений специалисты компании проводят обследование, фиксируют факты вмешательства и материалы направляются в правоохранительные органы. Помимо фиксации фактов безучетного и бездоговорного потребления мы начали реализовывать практику взыскания неосновательного обогащения с недобросовестных потребителей — это важный механизм, позволяющий вернуть средства в случаях, когда потребитель вмешивается в работу прибора учета.Наша цель — не только наказать виновных, но и выстроить устойчивую систему профилактики. Электроэнергия — это товар, и за него необходимо платить. Любое вмешательство в систему учета — это не «экономия», а правонарушение, наносящее ущерб всем потребителям региона.CNews: Борис Борисович, каким вы видите дальнейшее развитие этой работы?Борис Эбзеев: Мы продолжим развивать цифровые инструменты и аналитические платформы, чтобы полностью исключить безнаказанное неучтенное потребление электроэнергии. Важнейшее направление — внедрение эталонных моделей учета, которые позволят сравнивать показатели между регионами, выявлять типовые аномалии и повышать оперативность реагирования на них.Одних только технологических решений недостаточно. Нужны квалифицированные кадры, которые умеют работать и с современным диагностическим оборудованием, и с аналитическими системами. Мы ставим перед собой цель обучить и аттестовать в каждом районе электрических сетей (РЭС) наших филиалов специальные бригады для проведения замеров в сетях 6–10 кВ и выявления высокотехнологичных способов вмешательств в работу систем учета электроэнергии.Эти направления также требуют постоянного совершенствования подходов в части правовой работы. Электроэнергия, используемая для майнинга в бытовом секторе, не должна поставляться по тарифам, установленным для коммунально-бытовых нужд, а возможность изменения типа нагрузки должна рассматриваться сетевой организацией с учетом технологических возможностей конкретного участка сети.Не менее важно продвигать культуру ответственности, чтобы сформировать в обществе нулевую терпимость к хищениям электроэнергии. Это вопрос не только экономики, но и общей надежности энергосистемы для миллионов законопослушных потребителейМы уверены: сочетание технологий, прозрачности и просвещения позволит нам не просто выявлять нарушения, а сделать энергосистему устойчивее и безопаснее.