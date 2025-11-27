Эпизоотическая ситуация в нашем регионе в текущем году характеризуется как благополучная.

В этом году, по словам специалистов, в регионе фиксировали только случаи бешенства.Защита от «безумия»Эпизоотическая ситуация в нашем регионе в текущем году характеризуется как благополучная, рассказал начальник инспекции ветеринарии и государственного надзора в области обращения с животными Александр Григорьев.И все же специалисты ветслужбы уверены: расслабляться не следует. Из особо опасных заболеваний во Владимирской области в этом году регистрировались только случаи бешенства (как у диких, так и у домашних животных): пять — у лисиц, по одной — у енотовидной собаки, крупного рогатого скота, домашних собаки и кошки. Как правило, основными источниками заражения являются лисы, енотовидные собаки, барсуки, летучие мыши, ежи и грызуны. Контактов с ними следует избегать полностью: не брать на руки, не гладить и не кормить. Инфекция может попасть в организм при укусе заражённого животного либо через его слюну, если она окажется на ране или слизистой.«Бешеная лисица не боится человека. Яркие признаки — агрессивное поведение, слюнотечение, изменённая походка. Если у домашнего животного был контакт с заболевшим зверем, необходимо оперативно информировать государственную ветеринарную службу для проведения противоэпизоотических мероприятий. В первую очередь это нужно для проверки наличия вируса. Если контактировал человек, мы информируем Роспотребнадзор и рекомендуем сразу обращаться в медицинские учреждения за получением антирабической помощи. Вовремя не принятые меры как в отношении животных, так и человека — это стопроцентный летальный исход», — предостерег Александр Германович.Единственный способ избежать болезни — это вакцинация. Прививают и домашних, и диких животных. На сегодняшний день бесплатно вакцинировано уже около 24,5 тысячи собак и 23,2 тысячи кошек. Для диких животных в лесах разложили 204 тысячи приманок из мясного фарша с «сюрпризом» в виде орального антирабического препарата. В конце ноября специалисты проверят, насколько эффективно сработало это средство.«Инспекции сегодня подведомственны три государственных бюджетных учреждения. Это областная ветеринарная лаборатория, центр ветеринарии, который выполняет эти задачи в основном во Владимире и Радужном, а также объединённая несколько лет назад в единую структуру областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. Подразделения этого учреждения есть в каждом районном центре региона. Привить животных там можно не только от бешенства, но и от других заболеваний из категории особо опасных. Также проводят исследования на туберкулёз аллергической пробой и при не¬обходимости берут пробы на птичий грипп», — пояснил глава Госветинспекции.Кабаны под подозрениемЧто касается африканской чумы свиней, в этом году, по сведениям специалистов, случаев заражения не зафиксировали. Между тем в 2024-м выявили три случая заболевания — у дикого кабана, два генома вируса нашли в колбасных изделиях.Поскольку специфической профилактики не существует, приходится проверять каждую добытую тушу. Сегодня уже проверили 1650 таких проб.Под особым контролем остаются и другие опасные заболевания. В этом году проведено более семи тысяч исследований на высокопатогенный грипп птиц, носителями которого в основном являются дикие водоплавающие. Напомним, что в прошлом году зарегистрировали очаг птичьего гриппа на Соловьином пруду, в этом году ни одного случая не выявлено.В числе неблагоприятныхВосемь хозяйств во Владимирской области по-прежнему остаются неблагополучными по лейкозу крупного рогатого скота. Поскольку лечения и профилактики этой болезни не существует, единственным методом борьбы остаётся диагностика. В текущем году было проведено 103 тысячи исследований, положительных проб ни у одного животного не обнаружили.«Важен обязательный контроль за состоянием животных как в промышленном молочном животноводстве, так и на небольших фермах. К сожалению, несколько хозяйств в регионе пока ещё сохраняют неблагополучие по этому заболеванию. Призываю всех приобретать молочную и мясную продукцию только с подтверждающими сопроводительными ветеринарными документами. Желательно использовать молоко после термической обработки — кипячения или пастеризации», — рассказал Александр Григорьев.Оспа овец и коз — ещё одно опасное заболевание, распространённое в регионе. В 2023 году было зафиксировано восемь очагов в разных районах области. Поэтому специалисты проводят диагностические исследования и профилактические меры, включая вакцинацию.Особое внимание уделяется сибиреязвенным скотомогильникам. Их в регионе 24. Использование как самих участков, так и охранных зон вокруг них строго ограничено.Кроме того, проводится активная вакцинация «восприимчивых животных» против сибирской язвы — в этом году было привито уже 128 тысяч голов.