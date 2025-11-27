Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли в первом чтении проект областного бюджета на предстоящую трехлетку. Этот этап, как подчеркивают власти, закрепляет общие

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли в первом чтении проект областного бюджета на предстоящую трехлетку. Этот этап, как подчеркивают власти, закрепляет общие финансовые контуры, а детальное распределение средств по конкретным статьям состоится позднее, во втором чтении. Бюджет 2026 года, как и прежде, носит ярко выраженную социальную направленность. При запланированных доходах в 119,5 миллиардов рублей и