До завершения контракта 31 декабря остаются вопросы.

В Кольчугино Владимирской области новая поликлиника, построенная в рамках нацпроекта, почти готова — ее готовность оценивается в 95%. Однако до завершения контракта 31 декабря остаются вопросы. Подробности рассказалиВедомство строго надзирало за ходом строительства с 2022 года (подрядчик — ЗАО «МНК-групп»), указывает на проблемы с поставкой и монтажом медицинского оборудования, а также лицензированием. Хотя внешнее благоустройство, включая детскую площадку, почти завершено, отсутствие полного комплекта оборудования может отсрочить ввод объекта в эксплуатацию.Гендиректору «МНК-групп» уже вынесено предостережение.