На базе Киноцентра столицы 33 региона состоялась третья встреча в рамках проекта «Киноклуб». Организаторами выступила Молодежная дума при Законодательном Собрании. Главная цель таких встреч — просвещение молодого поколения с помощью кино и создание площадки для диалога о вечных человеческих ценностях. Поддержал диалог и Павел Кутузов, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» и депутат ЗакСобрания.