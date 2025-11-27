В деревне Леонтьево Камешковского района сгорел частный дом. В огне погибли собаки, кошки и домашние птицы. Историю быстро подхватили региональные паблики. Вот что сообщает очевидец

В деревне Леонтьево Камешковского района сгорел частный дом. В огне погибли собаки, кошки и домашние птицы. Историю быстро подхватили региональные паблики. Вот что сообщает очевидец происшествия в соцсетях. Из поста во Вконтакте Вчера в деревне Леонтьево, Камешковского района, сгорел дом, погибло много животных, из 4х приехавших машин, тушила только одна. Другие стояли в стороне и