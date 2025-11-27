Довлет Мамедов готовит ребят, которые будут защищать честь Владимирской области и страны в целом в спортивных боях.

Довлет Мамедов готовит ребят, которые будут защищать честь Владимирской области и страны в целом в спортивных боях. Подробности читайте на vlad.aif.ru.Наследие советской школыНе секрет, что во владимирской школе олимпийского резерва готовят ребят с большим потенциалом, создавая все условия, чтобы подающие надежду спортсмены смогли достичь выдающихся результатов в своей дисциплине и претендовать на участие в Олимпийских играх. Поэтому пул самых сильных тренеров региона работает именно там.Довлет Мамедов, мастер спорта международного класса, двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров, из их числа.– За годы работы у меня сформировалась прочная техническая база, – говорит он. – Важно не только знать, как выполняются те или иные элементы, но и правильно понимать технику. Очень многие вещи со временем забываются, какие-то искажаются, правила меняются. Но мне повезло сохранить в себе базу. И если я знаю её, то смогу доработать и усовершенствовать любой приём.Довлет признаётся: несмотря на свой почти что 40-летний спортивный опыт, он каждый день открывает для себя что-то новое.– В моей работе с детьми самое важное – научить их учиться, а не просто показать приём. Для этого необходимо развить внимание: это та почва, на которой произрастает всё остальное. Развитое внимание позволяет мгновенно схватывать суть действия. В то время как многие тренеры дают лишь «инструкцию» – сам приём, я стремлюсь научить понимать его изнутри. Это понимание достигается за счёт вдумчивости и наблюдения. Ведь мы не роботы, заучивающие команды, а живые существа, и каждое наше действие должно быть осознанным, осмысленным. Мы должны постоянно искать новые грани, улучшать то, что уже умеем. Попробуйте освоить какой-то элемент: после того как он у вас начнёт получаться, вы увидете, как его можно упростить, сделать ещё эффективнее. И это совершенствование может продолжаться бесконечно, превращаясь в настоящее мастерство, – рассуждает собеседник.По словам тренера, человек, постигший суть действия, обретает способность видеть, насколько хорошо понимает свой приём соперник. Именно понимает на интуитивном уровне, а не выполняет заученные механические движения. В такой момент появляется азарт не просто выполнить действие, но и обыграть соперника, используя его неосведомлённость. Так и с любыми инструментами, говорит он: важно не их наличие, а то, как умело и осознанно ты их применяешь.Мамедов уверен: осознать это ему помогла советская спортивная школа.Все национальности в одном подъездеДовлет родился в Туркме­нистане, в городе Ашхабаде, в 1977 году. Отец мальчика работал инженером, мать трудилась нянечкой в детсаду. Родители воспитывали четырёх дочек и двоих сыновей.Как и в любой мусульманской семье, Мамедовы чтили главные религиозные праздники. Собеседник вспоминает, в такие дни мама обычно пекла лепёшки и отдавала детям, а те, в свою очередь, раздавали угощение соседям, друзьям и просто прохожим.– Таким образом человек показывает свою благодарность всевышнему за то, что тот не оставляет его семью и даёт возможность делиться с ближним, – рассказывает Довлет.Что касается языка, русский в Ашхабаде знали наравне с туркменским.– Вместе с нами в одном подъезде жили украинцы, немцы, русские, азербайджанцы, узбеки и, конечно, туркмены. В 1948 году у нас произошло сильное землетрясение. Восстанавливать город съехались из всех республик Советского Союза, и не только. Большинство тех, кто приехал, потом там же и остались. И все говорили на русском, – поясняет Довлет.Учился парнишка тоже в русской школе. В пятом классе начал ходить в секцию греко-римской борьбы. Вместе с Довлетом в эту секцию ходила чуть ли не половина его одноклассников.Школьнику место, где можно было побегать и попрыгать с товарищами, оказалось по душе. Особенно нравилось добираться до секции и обратно в шумной компании друзей.– Начиналось всё с трёх тренировок в неделю по полтора-два часа. Постепенно втянулся. День начинался с раннего подъёма и пробежки, после чего спешил в школу. Учёбе я уделял огромное внимание. Благодаря концентрации, умению слушать и впитывать информацию я учился достаточно хорошо. Это была не зубрёжка, а именно глубокое понимание предметов. Несмотря на то что часто приходилось пропускать школу из-за соревнований и сборов, я умудрился окончить её с отличием.Главный соперникПервая победа пришла к юному спортсмену через два года после того, как записался в секцию: он стал чемпионом городских соревнований. Потом получил золото на регио­нальных состязаниях.– Результаты для меня не были первостепенными. Мне нравилось разбираться в том, что я делаю. Футбол? Я хотел понять его суть, правила игры. Борьба? Мне было интересно, как выполняются приёмы, как это работает, в чём их смысл. Я наблюдал, смотрел на сам процесс. Победа – это лишь отражение того, насколько ты по-настоящему любишь своё дело, – уверен тренер.Но всё же 2002 год стал для Мамедова особенным. Ему предстояло выйти на ковёр против своего кумира – Армена Назаряна, двукратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира из Болгарии. Юный борец всегда восхищался его мастерством и мечтал об этой встрече.– Два года я готовился именно к Армену – и, как оказалось, не зря: мы попали в одну весовую группу. Победитель проходил дальше. Я чётко спланировал свою тактику, и всё шло по плану. Я даже смог провести свой коронный приём и был уверен в победе, – вспоминает собеседник.Молодого спортсмена подвела случайность. Он не знал, что по новым правилам участнику схватки нельзя было заступать за ковёр... Несмотря на поражение, встреча с кумиром дала Мамедову очередной спортивный подъём и веру в то, что даже на первый взгляд неосуществимая мечта может сбыться – надо лишь приложить усилия.Новая рольОтслужив в армии, Довлет вернулся в спорт, но уже начал пробовать себя в другой роли – сначала помощником тренера, а со временем и сам стал наставником молодых борцов. В 2013 году, оценив успехи воспитанников Мамедова, его пригласили на работу в Белоруссию, а потом в Казахстан. В годы пандемии пришлось вернуться на родину. Всюду Довлета сопровождала семья – супруга, дочка и сын.– Для нас было важно, чтобы дети занимались спортом. Я сразу объяснил им: пока вы маленькие, спорт – это не столько про карьеру чемпиона, сколько про увлечение и, главное, про здоровье, – говорит собеседник.В итоге сын Батыр, как и отец, выбрал для себя борьбу, а дочка Милана увлеклась гимнастикой.Окончив школу, молодой человек поступил в петербургский университет. Но тут возникли проблемы с переводом денежных средств из одной страны в другую. Не оставлять же сына за тысячи километров без средств, подумал Довлет и поехал вместе с ним, благо двойное гражданство это позволяло.В северной столице мужчина прожил совсем недолго. Друг пригласил погостить у него во Владимире.– Мне очень понравился этот уютный городок со своей историей. Сразу нашёл общий язык с местными, а потом из любопытства пошёл посмотреть, как во Владимире обстоят дела с греко-римской борьбой. Получилось так, что мне предложили место тренера и даже жильём обеспечили, – говорит он. – Но самое главное, тут я познакомился с тренером Надиром Магомедовичем – человеком, который живёт борьбой. Это человек, у которого есть мечта подготовить и дать стране, Владимирской области олимпийского чемпиона! Я буквально заразился этой мечтой, поэтому и решил остаться во Владимире.Среди воспитанников Мамедова всегда были ребята самых разных национальностей: азербайджанцы, туркмены, чеченцы, русские...Тренер уверен: национальность – это всего лишь формальность, которая определяет, к какой стране и культуре ты относишься. А в спорте она не имеет никакого значения.По словам Мамедова, за свои 48 лет он успел исколесить почти полмира – и везде, узнав, что он борец, принимали с радушием.– Бывало, примыкаешь в команде Армении, Азербайджана или России – со всеми сразу находишь общий язык и чувствуешь себя как дома, – говорит он.Чувство семейственности и дома он старается передать ребятам, которых тренирует и во Владимире. Они могут обратиться к нему совершенно по любому вопросу, и если надо, не только наставник, но и все борцы придут на помощь, потому что настоящая дружба и уважение не зависят от национальности.