Торжественная церемония состоялась 26 ноября на центральной площади города. На мероприятие приехали первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов, министр по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области Виталий Родькин. Дмитрий Лызлов подчеркнул, что создание современного Дворца бракосочетания – это важный шаг в укреплении семейных ценностей и развитии социальной инфраструктуры региона. Вчера первая пара