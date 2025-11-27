Упавший был пьян.

В Коврове Владимирской области спасатели вытащили из Клязьмы мужчину, свалившегося с крутого берега. Сообщение о происшествии поступило днем 26 ноября. Об этом рассказали в группеНа месте выяснилось, что упавший был пьян, и его удерживал знакомый, цепляясь за кусты. Используя альпинистскую веревку, сотрудники поисково-спасательного отряда подняли пострадавшего наверх.Мужчину с переохлаждением госпитализировали, но к вечеру его состояние улучшилось, и из реанимации перевели в терапию.