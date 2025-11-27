Случай произошел 26 ноября. В поисково-спасательный отряд г. Коврова около 14.35 поступило сообщение, что в Клязьму упал 28-летний мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Дежурная

Случай произошел 26 ноября. В поисково-спасательный отряд г. Коврова около 14.35 поступило сообщение, что в Клязьму упал 28-летний мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Дежурная смена спасателей незамедлительно направилась к указанному месту. Свалившийся мужчина был пьян. Его рядом с берегом удерживал его знакомый, который сам держался за кусты. Склон берега был крутой, – сообщается