Во Владимирской области начал работу еще один Семейный многофункциональный центр. Новое учреждение открылось на базе Селивановского комплексного центра социального обслуживания населения.Теперь в регионе работает уже 14 подобных центров, где семьи могут получить комплексную социальную поддержку в режиме «одного окна».За помощью могут обратиться многодетные семьи, малоимущие, родители детей-инвалидов, родные участников СВО, беременные женщины, семьи, попавшие в трудную ситуацию.Специалисты сопровождают семью от момента выявления проблемы до полного ее разрешения, оказывая консультации специалистов соцзащиты, помощь центра занятости, услуги социального обслуживания, прокат предметов для новорожденных, развивающие занятия для детей.Первые результаты уже есть: несколько семей Селивановского района успели оценить работу нового центра. Пока мамы получали консультации и пользовались услугами проката, дети участвовали в творческих мастер-классах.До конца 2025 года власти планируют открыть подобные центры во всех районах Владимирской области в рамках национального проекта «Семья».