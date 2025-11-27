Во Владимирской области прошел семинар для работодателей, на котором рассказали о применении искусственного интеллекта в подборе персонала. Мероприятие состоялось в Муромском филиале

Во Владимирской области прошел семинар для работодателей, на котором рассказали о применении искусственного интеллекта в подборе персонала. Мероприятие состоялось в Муромском филиале кадрового центра «Работа России». Специалисты службы занятости показали, как нейросети могут автоматизировать рутинные задачи рекрутера: от первичного общения с кандидатами через чат-боты до анализа резюме и оценки навыков соискателей. Это позволяет даже небольшим