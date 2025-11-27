Строительство новой школы на 1100 мест в Покрове, которое должно было завершиться еще в 2024 году, оказалось в подвешенном состоянии. Об этом, отвечая на вопрос местной жительницы, во время

