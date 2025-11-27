Специалисты контролирующих органов проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических и пожарных требований в образовательных организациях, спортивных и культурно-досуговых учреждениях

Специалисты контролирующих органов проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических и пожарных требований в образовательных организациях, спортивных и культурно-досуговых учреждениях в Вязниках. В ходе проверки выяснилось, что в некоторых школах – просроченные огнетушители, у электропроводки нарушена изоляция, оборудование, которое необходимо при аварийном отключении света, в неисправном состоянии. В одной из школ аварийный выход перекрыт сломанными стульями и столами. В