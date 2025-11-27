Во Владимирской области открыто продают вейпы несовершеннолетним.

Во Владимирской области обостряется ситуация с продажей вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Общественники провели серию проверок и выявили грубые нарушения — несмотря на действующие запреты. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Точки продаж у школьных пороговВладимирские улицы все чаще напоминают сцену из футуристического триллера: клубы сладкого пара вырываются из уст совсем юных парней и девушек. «Парят» у подъездов, в скверах, на лавочках. Пока 61% родителей в регионе уверены, что их дети не притрагиваются к вейпам, суровая реальность демонстрирует обратное: 80% взрослых регулярно видят курящих подростков. Где же этот разрыв между родительской верой и суровой правдой? Ответ шокирующе прост: дверь в никотиновую зависимость для детей открыта буквально на каждом углу.Активисты Народного фронта во Владимирской области и доказали: закон для многих продавцов — пустой звук. В ходе мониторинга семи точек в одной из них несовершеннолетнему без лишних вопросов продали одноразовый вейп. Это прямое нарушение Федерального закона №15-ФЗ. Но это лишь верхушка айсберга.Еще одно вопиющее нарушение — продажа вейпов в шаговой доступности от учебных заведений. По закону, такие магазины не могут работать ближе 100 метров к школам и колледжам. Однако, например, во Владимире на Верхней Дуброве, 26, вейп-шоп спокойно работает прямо рядом с образовательным учреждением. И это — не единичный случай.Ранее масштабная проверка 300 точек по области выявила нарушения в 200 из них. Система работает по накатанной: магазину выносят предупреждение, а продажи продолжаются. Иногда нерадивые бизнесмены, закрытые через суд, просто переоформляют ИП и снова открывают «точки смерти» для подростков.Чем на самом деле дышат дети?Пока одни игнорируют закон, врачи бьют тревогу и развенчивают миф о «безопасном паре».«Электронные никотиносодержащие устройства поражают сердце, сосуды, дыхательную систему и ДНК организма не менее пагубно, чем традиционные сигареты», — Маринэ Гамбарян, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Минздрава России.А клинический психолог Наталья Шалимова и вовсе последствия в жутких подробностях.«Продукты распада пропиленгликоля и глицерина в вейпах очень токсичны. Они сжигают легочную ткань. Легкие постепенно уменьшаются. Человеку становится сложно дышать».У этой болезни даже есть свое название — EVALI. Под удар попадает и мозг: у подростков замедляется его развитие, ухудшается память и способность к обучению.Врач-нарколог Всеволод Чернятьев процесс курения с медленным самоубийством.«Табачный дым содержит в четыре раза больше токсичных веществ, чем в выхлопе автомобиля. Курить сигарету в течение одной минуты – примерно то же самое, что дышать непосредственно выхлопными газами четыре минуты».Выход есть: регион между запретом и здоровьемОсознавая масштаб бедствия, президент РФ поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России. Народный фронт уже обратился к губернатору Александру Авдееву с просьбой внести Владимирскую область в ряд регионов, где уже действует закон на запрет продажи.Пока же единственной действенной мерой остается осознанный отказ от зависимости. Для тех, кто хочет вернуть себе свободу и здоровье, Минздрав области предлагает реальную помощь. Сообщество «Давай бросать» объединило уже более 64 тысяч человек. Здесь делятся историями успеха, поддерживают друг друга и проводят специальные марафоны, например, «Колесо баланса», который помогает поэтапно, за 5 недель, избавиться от пагубной привычки.