Во Владимире по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере задержали 23-летних супругов, сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По данным следствия, с 2024 года жена, употребляющая наркотики, через интернет связалась с организатором и начала заниматься сбытом запрещенных веществ. К этому бизнесу она вскоре привлекла своего супруга. 16 ноября 2025 года